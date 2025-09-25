Megjelenési dátum jött az új Halloween játékhoz

pc
ps5
xboxsx
2025. szeptember 25.
6926
Botyi profilja, adatai
Botyi
A 1978-as azonos című film alapján készült lopakodós horrorjáték, a Halloween új gameplay trailerrel jelentkezett a Sony State of Play közvetítésében és nem csak a játékmenetet leplezték le, hanem megjelenési dátumot is kaptunk.
 

A fejlesztő-kiadó IllFonic legismertebb aszimmetrikus multiplayer horrorjátékai a Killer Klowns From Outer Space: The Game, a Friday the 13th: The Game és a Predator Hunting Grounds, de a Halloween egyjátékos és többjátékos módokkal is rendelkezik.

Haddonfield utcáin vagy menekülő civilek, vagy maga Michael Myers lehetünk, előbbiként nem elég a saját bőrünket menteni, mert a feladataink közé tartozik majd az NPC-k biztonságos helyre vezetése és egy működő telefon megtalálása is.

A rossz hír, hogy ezen az őszön még nem élhetjük át a vadászatot, ugyanis a Halloween egy év múlva, 2026. szeptember 8-án jelenik meg PS5-re, Xbox Series X|S-re és PC-re.

Nézd nagyban ezt a videót!



Halloween új gameplay trailerrel jelentkezett a Sony State of Play közvetítésében és nem csak a játékmenetet leplezték le, hanem megjelenési dátumot is kaptunk.'>
nincs még hozzászólás

Halloween
nincs ár
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Új Halloween játék érkezik 2026-ban, Michael Myers újra lecsap

Új Halloween játék érkezik 2026-ban, Michael Myers újra lecsap

Visszatér egy népszerű próba a The Outlast Trials-ba

Visszatér egy népszerű próba a The Outlast Trials-ba

Új Halloween-játék készül Unreal Engine 5-ben

Új Halloween-játék készül Unreal Engine 5-ben

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
688253 11

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profiljaBotyi profiljarDAVE profiljaDav2377 profilja