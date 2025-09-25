Megjelenési dátum jött az új Halloween játékhoz

A fejlesztő-kiadó IllFonic legismertebb aszimmetrikus multiplayer horrorjátékai a Killer Klowns From Outer Space: The Game, a Friday the 13th: The Game és a Predator Hunting Grounds, de a Halloween egyjátékos és többjátékos módokkal is rendelkezik.
Haddonfield utcáin vagy menekülő civilek, vagy maga Michael Myers lehetünk, előbbiként nem elég a saját bőrünket menteni, mert a feladataink közé tartozik majd az NPC-k biztonságos helyre vezetése és egy működő telefon megtalálása is.
A rossz hír, hogy ezen az őszön még nem élhetjük át a vadászatot, ugyanis a Halloween egy év múlva, 2026. szeptember 8-án jelenik meg PS5-re, Xbox Series X|S-re és PC-re.