Megerősítették az EA felvásárlását, befektetői csoporthoz került

Az EA hétfőn megerősítette, hogy megállapodást kötött a szaúdi PIF-fel, a Silver Lakekel és az Affinity Partners-szel a stúdió 55 milliárd dollár (18 billió 275 millárd forint) értékű, teljes egészében készpénzes tranzakció keretében történő felvásárlásáról.
Az EA kijelentette, hogy a felvásárlás célja "az innováció és a növekedés felgyorsítása a szórakoztatás jövőjének építése érdekében". Hogy ez mit jelent az EA egészére, valamint a jövőbeni játékokra nézve, az még kérdéses, mindenesetre a sajtóközleményben megjegyzik, hogy Andrew Wilson vezérigazgató a tranzakció lezárása után is megtartja pozícióját.
Mivel ez egy hatalmas üzlet, nem valósítható meg néhány nap alatt, szükség van a részvényesek és a szabályozó hatóságok jóváhagyására is, ezért 2027 közepére zárulhat le teljesen a felvásárlás.