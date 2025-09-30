Megerősítették az EA felvásárlását, befektetői csoporthoz került

Múlt héten még csak pletyka volt, hogy az EA egy több mint 50 milliárd dolláros üzlettel magántulajdonba kerülhet, most azonban bejelentették, hogy egy 3 vállalatból álló konzorcium 55 milliárd dollárért megvásárolta a stúdiót, 100 százalékos tulajdonossá válva.
 

Az EA hétfőn megerősítette, hogy megállapodást kötött a szaúdi PIF-fel, a Silver Lakekel és az Affinity Partners-szel a stúdió 55 milliárd dollár (18 billió 275 millárd forint) értékű, teljes egészében készpénzes tranzakció keretében történő felvásárlásáról.

Az EA kijelentette, hogy a felvásárlás célja "az innováció és a növekedés felgyorsítása a szórakoztatás jövőjének építése érdekében". Hogy ez mit jelent az EA egészére, valamint a jövőbeni játékokra nézve, az még kérdéses, mindenesetre a sajtóközleményben megjegyzik, hogy Andrew Wilson vezérigazgató a tranzakció lezárása után is megtartja pozícióját.

Mivel ez egy hatalmas üzlet, nem valósítható meg néhány nap alatt, szükség van a részvényesek és a szabályozó hatóságok jóváhagyására is, ezért 2027 közepére zárulhat le teljesen a felvásárlás.
