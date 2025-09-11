Megérkezett az Elden Ring Nightreign szupernehéz módja

Több szinten kelhetünk át egyre növekvő nehézségekkel és kihívásokkal, ezáltal erősebb fegyverekhez juthatunk hozzá, amelyeket az erősebb ellenfelek és minibossok legyőzésével szerezhetünk meg. Ezek közül azonban néhánynak káros hatása is lesz, nem csak bónuszai, ezért stratégiai gondolkodásra is szükség lesz.
A friss trailer sokkal többet mutat be, mint amit láttunk a Deep of Night-ból. Új felszerelési szintet, speciális fegyver-kiegészítőket és három extra helyet kapunk a saját relikviáknak, így módosítva a normál játékmenetet.
Ebben a módban még a normál ellenségek is keményebbek lesznek és szupererős, vöröses árnyalatú változatok is megjelennek, köztük van a Bell Bearing Hunter vörös változata is, amelyet még a normál Nightreign módban is sokan elkerülnek.