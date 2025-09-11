Megérkezett az Elden Ring Nightreign szupernehéz módja

A FromSoftware élesítette az Elden Ring Nightreign új Deep of Night módját, amely további kihívásokat hoz a multiplayer spin-off címhez, Limveld világa halálosabb ellenségekkel lesz tele és a Nightlordok nem lesznek választhatók, mint a fő játékban.

Több szinten kelhetünk át egyre növekvő nehézségekkel és kihívásokkal, ezáltal erősebb fegyverekhez juthatunk hozzá, amelyeket az erősebb ellenfelek és minibossok legyőzésével szerezhetünk meg. Ezek közül azonban néhánynak káros hatása is lesz, nem csak bónuszai, ezért stratégiai gondolkodásra is szükség lesz., mint amit láttunk a Deep of Night-ból. Új felszerelési szintet, speciális fegyver-kiegészítőket és három extra helyet kapunk a saját relikviáknak, így módosítva a normál játékmenetet.Ebben a módban még a normál ellenségek is keményebbek lesznek és szupererős, vöröses árnyalatú változatok is megjelennek, köztük van a Bell Bearing Hunter vörös változata is, amelyet még a normál Nightreign módban is sokan elkerülnek.

