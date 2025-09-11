Megérkezett az Elden Ring Nightreign szupernehéz módja

pc
ps4
ps5
xone
xboxsx
2025. szeptember 11.
3449
Botyi profilja, adatai
Botyi
A FromSoftware élesítette az Elden Ring Nightreign új Deep of Night módját, amely további kihívásokat hoz a multiplayer spin-off címhez, Limveld világa halálosabb ellenségekkel lesz tele és a Nightlordok nem lesznek választhatók, mint a fő játékban.
 

Több szinten kelhetünk át egyre növekvő nehézségekkel és kihívásokkal, ezáltal erősebb fegyverekhez juthatunk hozzá, amelyeket az erősebb ellenfelek és minibossok legyőzésével szerezhetünk meg. Ezek közül azonban néhánynak káros hatása is lesz, nem csak bónuszai, ezért stratégiai gondolkodásra is szükség lesz.

A friss trailer sokkal többet mutat be, mint amit láttunk a Deep of Night-ból. Új felszerelési szintet, speciális fegyver-kiegészítőket és három extra helyet kapunk a saját relikviáknak, így módosítva a normál játékmenetet.

Ebben a módban még a normál ellenségek is keményebbek lesznek és szupererős, vöröses árnyalatú változatok is megjelennek, köztük van a Bell Bearing Hunter vörös változata is, amelyet még a normál Nightreign módban is sokan elkerülnek.

Nézd nagyban ezt a videót!



Elden Ring Nightreign új Deep of Night módját, amely további kihívásokat hoz a multiplayer spin-off címhez, Limveld világa halálosabb ellenségekkel lesz tele és a Nightlordok nem lesznek választhatók, mint a fő játékban.'>
1 hozzászólás

Moby Dick

45 perce

Ez nem nekem való röhögő smiley

válasz erre
Elden Ring Nightreign
16.100 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Ha nem lenne elég nehéz az Elden Ring Nightreign, jön egy high-difficulty mód

Ha nem lenne elég nehéz az Elden Ring Nightreign, jön egy high-difficulty mód

Holnap érkezik az Elden Ring Nightreign következő Everdark Sovereign főellensége

Holnap érkezik az Elden Ring Nightreign következő Everdark Sovereign főellensége

Jövő héten jön a duó mód az Elden Ring Nightreign-be

Jövő héten jön a duó mód az Elden Ring Nightreign-be

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
687358 10

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profilja