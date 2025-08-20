Megérkezett a Fallout sorozat második évadának első előzetese

Ahogy az várható volt a napokban megjelent első képeket követően befutott a népszerű poszt-apokaliptikus videojáték adaptáció második évadának első előzetese, melyben visszatérünk Las Vegasba, ahol minden elkezdődött - mindehhez még egy premierdátum is érkezett.
 

Az Amazon Prime Video streaming platform egy friss előzetesben jelentette be, hogy a Fallout sorozat második évada december 17-én fog debütálni. A szériában visszatérnek a korábban megismert karakterek, és némi betekintést kapunk abba is, hogyan vált a világ olyanná, amit most Lucy MacLean ismer. Ennek köszönhetően nem csak a régi Las Vegast, hanem a New Vegast is megismerhetjük.

Új csaták várnak hőseinkre és új kihívások, valamint egészen elképesztő szörnyek, akik a sugárzás miatt jöttek létre. Az új előzetesben rengeteg utalást láthatunk a játék egyes jeleneteire, például amikor Lucy Dinkynek, a hatalmas dínószobornak a szájában van egy puskával a kezében.

Hentes

20 perce

Ez eddig nagyon bejövős, hozza a tipikus hangulatot!

válasz erre
 

