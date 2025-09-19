Megérkezett a Dying Light: The Beast

A Dying Light-ban van valami hihetetlenül egyedi, amelynek a konzolokra és PC-re való visszatérése izgatottá teszi a rajongókat, a jó hír, hogy ismét darálhatjuk a hiperaktív zombikat, hiszen megjelent a Dying Light: The Beast

Az új játék csavarja, hogy főhősünk félig ember, félig szörny és bosszút áll azokon, akik átváltoztatták, miközben élvezi új alakjának előnyeit. A fejlesztők ígérete szerint a The Beast a, amelyben új érzékeinket használhatjuk fel, hogy legyőzzük ellenfeleinket.Az első kritikák alapján a franchise egyik legjobb játékára készülhetünk, e sorok írásakor 78 ponton áll a Metacriticen és 82-n az OpenCriticen. Az egyik játékos meglátása szerint a fejlesztők tanultak a második rész hibáiból és egy remekművet hoztak össze, míg egy másikuk negatívumként az ismétlődő verekedéseket hozta fel.Nagyszerű hír, hogy a Dying Light 2 Ultimate Edition tulajdonosai (akár a jelenlegi, akár a legutóbbi generációs kiadás) ingyenesen megkapják a The Beastet, mivel ez eredetileg DLC-ként készült.

Nézd nagyban ezt a videót!