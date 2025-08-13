Még tovább csúszik a Crimson Desert, ezúttal 2026-ra

2025. augusztus 13.
Botyi
Még 2020 végén leplezték le a Crimson Desertet, ami eredetileg a Black Desert előzményének készült, de végül önálló, ugyanabban az univerzumban játszódó, nyílt világú akció-kaland játékká fejlődött és folyamatosan halasztják a megjelenését.
 

A Pearl Abyss legutolsó bejelentés arról szólt, hogy 2025 végén érkezhet a Crimson Desert, de most ez 2026 elejére csúsztatták. Ez a cég 2025 második negyedévi eredménybeszámolója során derült ki, ahol megemlítették, a projekt jelenleg a szinkronok készítésének és a konzolokhoz való tanúsításának folyamatában van.

Lényegében egy negyedévvel tolódik a debütálása, a Pearl Abyss-nél pedig sajnálják, hogy nem tudják betartani az eredetileg ígért negyedik negyedévi megjelenési ütemtervet. Hozzátették, hogy a játék nyílt világú környezetét a Gamescom 2025-ön bemutatják, de a pontos megjelenési dátumot nem fogják ott nyilvánosságra hozni.

Az egyjátékos kampány körülbelül 50-80 óra hosszú lesz, a multiplayerről még nem sokat tudni, de a tervek szerint később fog megjelenni és nem lesz MMO.
Crimson Desert
nincs ár
