Még nem árulják el, mennyibe fog kerülni a GTA 6

Múlt héten a GTA kiadója, a Take Two közzétette negyedéves eredményjelentését, amelyhez részvényesi kérdések és válaszok, valamint Strauss Zelnick vezérigazgatóval készített interjúk is társultak különböző médiumokban.

A jövőre megjelenő GTA 6 áráról számos pletyka kering, iparági elemzők híresztelései szerint akár 100 dollár is lehet. Bár a 70?80 dollár (23-27 ezer forint) közötti ár sokkal valószínűbbnek tűnik, a Take Two vezérigazgatója, Strauss Zelnick a Variety magazinnak adott interjújában nem mondott pontos számot.Felidézte, mint az közismert, az iparágban az a gyakorlat, hogy a termékeket prémium áron dobják piacra, néha különleges kiadásokkal, majd idővel általában csökkentik az árat, hogy növeljék a piac teljes méretét - ők is ezt fogják tenni.Rejtélyesen azt mondta, a céljuk mindig az, hogy több értéket nyújtsanak, mint amennyit felszámítanak és mindig is változó árazást alkalmaztak. Mint a legtöbb cég, ők is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a játékélmény kiváló legyen, nem csak azért, mert a játék maga kiváló, hanem azért is, mert aHasonlóan zavarosan fogalmazott a Borderlands 4 70 dolláros áráról is, eközben a Nintendo ragaszkodik a Mario Kart World 80 dolláros árához, de aztán összezavarja az egészet azzal, hogy a Donkey Kong Bananza 70 dollárt kóstál.