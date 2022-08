Ha szeretjük a minőségi ingyen játékokat, akkor egy pillanatig se habozzunk begyűjteni az Epic Games Store egyik aktuális ingyen játékát, ami nem kisebb név lett, mint az egyik legutóbbi Wolfenstein-játék.

Még egészen csütörtökön ugyanis lehetőségünk nyílik totál ingyen lecsapni - és- a Wolfenstein: The New Order -re, ami a MachineGames 2014-es alkotásaként az alternatív hatvanas évekbe repít minket BJ Blazkowicz oldalán.Ha mindig is szerettük volna beszerezni a játékot, de valamilyen okból kifolyólag nem került rá sor, akkor most itt a remek alkalom , hiszen ennél olcsóbban aligha lesz lehetőségünk rá.