Még idén berepül PS5-re a Flight Simulator 2024

2025. szeptember 26.
A Microsoft Flight Simulator 2024 idén december 8-án érkezik PS5-re és PS5 Pro-ra, amint azt a State of Playen bejelentették - ez azért különleges, mert ez lesz az első alkalom, hogy a sorozat a Sony konzolján is elérhető.
 

A PS5-ös kiadás nem csak a DualSense funkcióit fogja kihasználni, hanem 2026-ban ingyenes PS VR2 frissítést is hozzáadnak. A Flight Simulator 24 tavaly többnyire negatív kritikákat kapott, mivel a hatalmas letöltésekről a felhőalapú megoldásra való átállás nem ment zökkenőmentesen a megjelenéskor.

Reméljük, a PS5-ös rajt jobban fog sikerülni, amellyel egy időben először áttörhetjük a hangsebességet Amerika első polgári szuperszonikus repülőgépével, a Boom Supersonic XB-1 modellel. A szimulátor egy komoly marketplace-cel jön, amely tele van új repülőgépekkel, repülőterekkel, amelyeket harmadik fél, a közösség készített.

Az eseményen azt is bejelentették, hogy a World Update 20 Japánba visz el és ez már elérhető.

