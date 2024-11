Matthew Lillard elárulta, miért annyira izgatott a Five Nights at Freddys mozifilm folytatása miatt

Matthew Lillard karrierje kifejezetten felemásan alakult, ha a sikeres filmek folytatásait vesszük sorra, azonban a Five Nights at Freddys által most neki is megadatott, hogy újra bizonyíthasson William Afton szerepében.

A GameRadar+ munkatársainak pedig egy interjúban elmondta, hogy pontosan ez az a dolog, amiért annyira várja a Five Nights at Freddys 2-t, hiszen, itt azonban ilyen nincs, és ez most hatalmas lelkesedést ad neki a munkához.Matthew kiemelte továbbá, hogy karakterének sokkal nagyobb szerepe lesz a folytatásban, mint az előző részben volt. Érdekességképpen elmondta, hogy amikor belekeveredett ebbe az egészbe, fogalma sem volt róla, mi az a FNAF, nem játszott vele, ellenben a gyermekei igen, és ők bíztatták arra, hogy elvállalja a szerepet.