Március 27-én érkezik a Terra Memoria

A La Moutarde néven futó készítők hivatalosan is bejelentették, hogy március 27-én jelenik meg az általuk készített alkotás, amely a Terra Memoria címet viseli, Playstation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch és PC platformokra.

A játék alapjáraton egy, amelyben hőseink az emlékezetes kalandjaikat a tábortűznél énekelve és beszélgetve osztják meg egymással. Terra világának egésze egy 3D-s látképet nyújt majd a szemünk számára, amely keveredik a pixel art grafikai stílussal, a kettő egyvelege pedig egyszerűen szemkápráztató élményt ígér minden felhasználónak.Az összecsapásokon felül harcosaink számára különféle feladványokat kell majd megoldaniuk, amihez tárgyakat készíthetünk, de akár a meglévő eszközeinket is feljavíthatjuk a hatékonyabb eredmények érdekében. Ezen felül egy nehéz nap után akár főzésbe is foghatunk, a finom fogások pedig nem csak gyomrunkat telítik meg ínyenc falatokkal, de a jövőbeli küzdelmekhez is erőt adnak, hogy biztosan mi kerüljünk ki győztesként a frontvonal élén. A hamarosan megjelenő produktumról kaptunk egy kedvcsináló videót is, amit hírünk legalján találhattok meg.