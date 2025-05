Már több régióban is elérhető az Xbox AI-segédje

Érdekes eszköz fejlesztésébe kezdett néhány hónappal ezelőtt a Microsoft, akik most végre hivatalosan is elindították béta változatban azt a Copilot névre keresztelt eszközt, amely egyfajta AI-segédként működik majd mellettünk.

Az alkalmazás egyelőre csak néhány régióban indult útnak, és fogalmunk sincs, hogy miként válogatott a redmondi óriás, mert olyan régiók is vannak a listán, ahol talán még az Xbox nevét sem ismerik, nemhogy egy AI-eszközt futtassanak, ellenben hazánk például lemaradt róla, de nyilván ami késik, az nem múlik, csak egy kicsit várni kell rá.A Copilot lényege, hogypéldául abban az esetben, ha elakadtak vagy valami kérdésük lenne, de információkat tud biztosítani az Xbox-tevékenységekről, sőt ajánlásokat is adhat a következő játékokra vonatkozóan.A Copilot elérhető lesz telefonos applikációként, de a Game Barban és az Xbox alkalmazásban is megjelenik majd.