Már készül a patch a Metal Gear Solid Delta: Snake Eaterhez

2025. augusztus 29.
14039
A Konami elismerte, hogy problémák lehetnek a Metal Gear Solid Delta: Snake Eaterrel, a lopakodós játék remakeje tegnap érkezett meg, de már a megjelenés előtt néhány kritika teljesítményproblémákat emelt ki.
 

A játékkal különösen PS5 Pro-n voltak gondok, a Digital Foundry például a konzol PSSR felbontásnövelése miatti problémákat emelt ki, annak ellenére, hogy összességében gyönyörű játékról van szó. A Konami közölte, hogy több problémáról is érkezett bejelentés és javítócsomagot készítenek azok megoldására.

Bár az általános teljesítményről nem esik szó, csak néhány konkrét pontról, amelyek összeomlást okoznak, ezek közé tartozik például, amikor krokodilok közelében történő élelemgyűjtés során a játék összeomolhat, vagy amikor megnyitjuk a rádió képernyőt.

Mindenesetre a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater már itt van és elérhető PS5-ön, Xbox Series X/S-en és PC-n.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
