Már a Palworldöt is másolják: megjelent Switch-re a Palland

2025. augusztus 13.
A Nintendo és a Pocketpair továbbra is jogi vitában állnak egymással a szabadalmak miatt a Palworld kapcsán, de most egy újabb fordulat következett be, ugyanis már a Palworld-nek is van egy hasonmása, ez a Palland.
 

A Palland 2025. július 31-én jelent meg és "egy magával ragadó túlélési, építési és felfedezős játék, amelyben minden egy szerény bázissal kezdődik". A Nintendo eShop leírása szerint egy hatalmas és veszélyes világban mi döntünk arról, hogyan gyűjtünk erőforrásokat, bővítjük a lakóhelyünket és hogyan bánunk a vadállatokkal.

A Pallandot a BoggySoft nevű stúdió fejlesztette, amely ironikus módon egy Thief Life Simulator című játékot is készített. Bár a leírása bármelyik túlélő játékra igaz lehet, a képeket nézve egyértelművé válik, hogy ez a Palworld klónja, olyan lényekkel, amelyek a Pokémonból merítettek ihletet.

Annak ellenére, hogy a játék nemrég jelent meg, az ára máris 14,99 dollárról 5,99 dollárra csökkent, de az jó kérdés, hogy a Nintendo meghagyja-e az áruházában az előzmények miatt.
