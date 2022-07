Magyar felirattal kapjuk a The Last of Us Part 1-et

Egy igencsak felemelő hír érkezett a The Last of Us Part 1 kapcsán a magyar játékosok számára, a Sony ugyanis bejelentette, hogy a hazai rajongók a saját anyanyelvükön élvezhetik majd az alkotást.

Manapság már kezd megszokottá válni - hozzátennénk gyorsan: nagyon helyesen -, hogy a főbb húzócímek már mind magyar felirat társaságában érkeznek meg PlayStation platformokra, így a God of War Ragnarök mellett most a The Last of Us: Part 1-et is így élvezhetik majd a hazai fanok.Aki esetleg nem tudná,, és bár PC-s változat is várható, arról azonban nem tudjuk, hogy pontosan mikor érkezik, és hozzátartozik-e majd a felirat.