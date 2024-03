Magasan a God of War-sorozat a legkedveltebb PlayStation-exkluzív

Izgalmas szavazást indított a Sony a napokban a közösségi médiában, ahol március 11-től összesen 16 PlayStation-exkluzív játékot küldhettek harcba egymással a rajongók, hogy kiderüljön: melyiket szeretik a leginkább az emberek.

And the winner is... God of War Ragnarök ?? pic.twitter.com/5mCB29ipw9 — Sony (@Sony) March 19, 2024

A harcba valóban a legnagyobbak kerültek, így az Uncharted 4, a The Last of Us, a Spider-Man, de még a Ghost of Tsushima is többek között, azonban mindent elmond a végeredményről, hogyHogy végül melyik nyert? A több mint 39 ezer szavazatot követően a rajongók 52 százaléka úgy döntött, hogy nem az alapjátékot, mint inkább a folytatást látná szívesen a dobogó legfelső fokán, tehát messze kijelenthető, hogy a God of War-sorozat magasan a legkedveltebb játék a PlayStation-exkluzívok közül.