Ma eltűnik az eredeti System Shock a Steamről

pc
2025. október 09.
Botyi profilja, adatai
Botyi
Nyáron a Nightdive elkészítette a System Shock 2 huszonötödik évfordulós remasterelt változatát, a megjelenés után azonban az Atari megerősítette, hogy a játék 1999-es verziója lekerül a Steamről, ennek ma eljött a napja.
 

Ha már a Steam könyvtárunkban van, akkor továbbra is letölthetjük és játszhatunk vele, sőt, akinek megvan a remasterelt verzió, akkor az ingyenesen megkapja az 1999-es kiadást. Alapvetően ez nem rossz üzlet, azonban az eredeti verziót mától nem lehet külön megvásárolni a Valve áruházában és persze a remaster is többe kerül.

Szerencsére a CD Projekt tulajdonában lévő GOG.com továbbra is fontosnak tartja a régebbi címeket megőrzését, így ott megtalálhatjuk ezentúl is az eredeti System Shock 2-t. Mindenesetre a Valve áruházában, ma, október 10-én lekerül és itt nem juthatunk hozzá.
Patrik94

17 perce

Nem egy mai darab röhögő smiley

válasz erre
 

