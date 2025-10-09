Ma eltűnik az eredeti System Shock a Steamről

Nyáron a Nightdive elkészítette a System Shock 2 huszonötödik évfordulós remasterelt változatát, a megjelenés után azonban az Atari megerősítette, hogy a játék 1999-es verziója lekerül a Steamről, ennek ma eljött a napja.

Ha már aés játszhatunk vele, sőt, akinek megvan a remasterelt verzió, akkor az ingyenesen megkapja az 1999-es kiadást. Alapvetően ez nem rossz üzlet, azonban az eredeti verziót mától nem lehet külön megvásárolni a Valve áruházában és persze a remaster is többe kerül.Szerencsére a CD Projekt tulajdonában lévő GOG.com továbbra is fontosnak tartja a régebbi címeket megőrzését, így ott megtalálhatjuk ezentúl is az eredeti System Shock 2-t. Mindenesetre a Valve áruházában, ma, október 10-én lekerül és itt nem juthatunk hozzá.