Light No Fire címmel mutatkozott be a No Mans Sky fejlesztőinek új játéka

A No Man's Sky után egy vadonatúj videojátékot mutatott be a nagyvilágnak a Hello Games csapata, akik Light No Fire címmel egy hihetetlenül látványos és összetett fantasy alkotást tártak a szemünk elé, amitől leesett az állunk.

Nem véletlenül, hiszen az alábbi videón már rögtön alfa gameplay felvételeket is megtekinthetünk, ami nemcsak a grafika tekintetében állejtő, hanem a különleges fantáziavilág, a játékmenet kapcsán is, hiszen egymást érik benne a megdöbbentő pillanatok, miközbenA Hello Games szerint a Light No Fire a többjátékos kalandokról, a közösségi élményekről szól majd egy nagy adag építéssel, túléléssel, közös felfedezéssel, valamint szerepjátékos mélységekkel. Nézzétek meg magatok, hogy miről van itt szó:

Nézd nagyban ezt a videót!