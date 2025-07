Lelőtték a Resident Evil: ReVerse szervereit

Kevesebb mint három évvel a megjelenés után a Resident Evil: ReVerse meghalt, a Capcom mostanra lekapcsolta a multiplayer spinoffot, amely egy jó ötlet volt, de sosem sikerült közönséget találnia.

A ReVersevolt: egy deathmatch stílusú cím, amelyben a legismertebb Resident Evil karakterek szerepeltek. Ha valaki nem emlékszik rá, vagy sosem hallott róla, akkor már nem is fog, ugyanis június 29-én a szerverei végleg leálltak.A megvalósítással számos probléma volt, kezdve a szerverekkel, valamint Resident Evil Village meglétéig, ugyanis az is kellett a játékhoz. Az egész félkész volt, de a Capcom sokáig állította, hogy rengeteg tartalomra és folyamatos fejlesztésre számíthatunk, de a Steamen található "többnyire negatív" értékelések sokat elmondanak a lövöldéről.A SteamDB adatai szerint az élettartamra vetítve 2.115-en voltak bent egyszerre, ami a csúcsérték, míg az utolsó napon 96-an szálltak be.