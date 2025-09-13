Leleplezték a második Super Mario mozit

A 2023-ban bemutatott Super Mario Bros: A film hatalmas sikert aratott a mozikban, több mint 1 milliárd dolláros bevételt hozva és egy évvel később már be is jelentették a folytatást, ennek premierje jövő év április 3-án lesz.

Most nyilvánosságra hozták a készülő folytatás hivatalos címét, valamint egy előzetes trailert: a The Super Mario Galaxy Movie című második mozifilm ihletét a Nintendo- számolt be róla az Androgeek A teaser Marioval (Chris Pratt szinkronizálja) kezdődik, aki egy fa alatt alszik, míg a távolban látható Peach hercegnő (Anya Taylor-Joy) kastélya, majd a kamera egy sárga pillangót követ. A második mozi pontos címét Super Mario 40. évfordulójának ünneplése részeként jelentették be a Nintendo Direct során.A leleplezéssel az is kiderült, hogy Rosalina kulcsszerepet fog játszani, de az egyelőre nem ismert, hogy kék Luma visszatér-e, de a teaserben megjelenik egy sárga Luma, a leggyakoribb fajta.

Nézd nagyban ezt a videót!