Leleplezték a Football Manager 26-ot

A bejelentéssel együtt egy rövid, 30 másodperces teasert is bemutattak, amely az első pillantást engedi a játék motorjára, ami már Unity lesz. A trailer egy meccs napjának felvételeit ábrázolja, de ezeket renderelt részekkel dobták fel és megjegyzik, hogy nem végleges állapotot láthatunk.
Ez a kedvcsináló nemcsak felfedi a Football Manager 26 új hivatalos Premier League licencét, hanem azt is megmutatja, hogyan fog kinézni a játék a Unity motorra való áttérés után. A tavalyi kiadást éppen emiatt csúsztatták el, végül törölték és a 26 fejlesztésére koncentráltak.
A tavalyi kiadás a sorozat történetének egyik legjelentősebb átalakítása lett volna, ezt a jelzőt így a (várhatóan) idén érkező cím érdemli ki.