Leleplezték a Football Manager 26-ot

2025. augusztus 13.
A Sega és a Sports Interactive ízelítőt adott az idei Football Managerből, bár a menedzserjáték megjelenési dátumát nem ismertették, azt bejelentették, hogy a címe Football Manager 26, ebből kifolyólag vélhetően 2025 őszén fog megjelenni.
 

A bejelentéssel együtt egy rövid, 30 másodperces teasert is bemutattak, amely az első pillantást engedi a játék motorjára, ami már Unity lesz. A trailer egy meccs napjának felvételeit ábrázolja, de ezeket renderelt részekkel dobták fel és megjegyzik, hogy nem végleges állapotot láthatunk.

Ez a kedvcsináló nemcsak felfedi a Football Manager 26 új hivatalos Premier League licencét, hanem azt is megmutatja, hogyan fog kinézni a játék a Unity motorra való áttérés után. A tavalyi kiadást éppen emiatt csúsztatták el, végül törölték és a 26 fejlesztésére koncentráltak.

A tavalyi kiadás a sorozat történetének egyik legjelentősebb átalakítása lett volna, ezt a jelzőt így a (várhatóan) idén érkező cím érdemli ki.

Nézd nagyban ezt a videót!



Football Manager 26
