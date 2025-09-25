Leleplezték a Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remasteredet

2025. szeptember 25.
A Koei Tecmo bejelentette a Dynasty Warriors 3 remasterelt változatát, amely nem csak az alapjátékot, hanem az Xtreme Legends-t is tartalmazza és PS5-re, Switch-re, Switch 2-re, Xbox Series X|S-re és PC-re várhatjuk.
 

A Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered bejelentése nagy meglepetés volt a State of Playen, bár nem volt teljesen váratlan. Még augusztusban közölték, hogy egy Dynasty Warriors remasteren dolgoznak, bár nem részletezték, hogy a sorozat melyik játékára fognak összpontosítani és mikor jelenik meg.

Eddig 10 játék jelent meg a sorozatban, beleértve az 1997-es eredeti egy-egy elleni harci játékot és a Dynasty Warriors: Origins-t, amely idén új kezdetet jelentett a sorozat számára. Többen egy későbbi játék remasterelt változatára számítottak, de a Dynasty Warriors 3 jó hír a PS2-korszak rajongói számára.

Az új kiadás Unreal Engine 5-tel érkezik 2026. március 19-én több mint 40 játszható karakterrel és jelenleg fejlesztés alatt áll.

