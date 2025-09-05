Lehaltak az áruházak a Hollow Knight: Silksong megjelenése miatt

2025. szeptember 05.
Botyi
Botyi
A Team Cherry régóta várt metroidvaniájának folytatása, a Hollow Knight: Silksong csütörtöki megjelenése szinte az összes nagyobb áruházban technikai problémákat okozott és sok játékos nem tudott hozzáférni.
 

Röviddel azután, hogy a Hollow Knight: Silksong - a Steamen leginkább áhított cím, - megjelent, a felhasználók arról számoltak be, hogy nem tudnak hozzáférni a játékhoz a Valve áruházában, illetve nem tudják megvásárolni Xbox, PlayStation, vagy Switch konzolokra.

A Nintendo kénytelen volt karbantartás miatt offline állapotba helyezni az eShop áruházat, míg PS-en és Xboxon azok jártak jól, akik az áruház weboldalán, vagy az alkalmazáson keresztül vásárolták meg.

Hogy ekkorát fog menni a folytatás, arra talán senki nem számított, pedig az első játék nyolc évvel ezelőtti megjelenése óta több mint 15 millió példányban kelt el, ezzel a legkelendőbb metroidvania játék lett. Aki az új címet nem szeretné megvenni, az Xbox Game Passen is hozzáférhet, nem csak konzolon, PC-n is.

Hollow Knight: Silksong
