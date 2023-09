Leépítések kezdődtek a Gearbox Publishingnél

A jelek szerint a Gearbox csapatát is elérte az Embracer Group nagy leépítési hulláma, lévén kiderült, hogy bár a Volitionnel ellentétben ők nem zárnak be, ellenben több munkatárstól is búcsút kell venniük a közeli jövőben.

A Games Industry jelentése szerint már a nyár végén elindultak a Gearbox Publishing leépítései, azt azonban nem verték nagy dobra, azonban Allan Jaquemart a LinkedIn-en megerősítette, hogy több kollégájával együtt az ő szerződését is felbontották a próbaidő végén, méghozzáHogy pontosan hány ember munkahelye szűnt meg a leépítés részeként, az egyelőre nem derült még ki, de alighanem sokkal több, mint amire elsőre gondolnánk, illetve ahány eset kiszivárgott most.