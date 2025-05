Le akarták állítani a Final Fantasy XI-et, de túl sokan játszanak vele

Final Fantasy XI eredetileg PS2-re és PC-re jelent meg Japánban 2002-ben, majd a következő években Észak-Amerikában és Európában, 2006-ban Xbox 360-as portot kapott, végül a konzolos szervereket leállították, de a PC-s verzió a mai napig játszható.

A Dengeki Onlinenak adott interjújában a játék jelenlegi igazgatója, Yoji Fujito elmondta, a játék 2022-es, 20. évfordulója előtt a Square Enix már felkészült arra, hogy 2024-ben, a játék Voracious Resurgence történetének befejezése után a PC-s verzió támogatása is megszűnik.Csak egy karbantartási üzemmód ment volna, de a kiadó még azt is fontolgatta, hogy teljesen leállítja a játékot, mivel a szerverek elérkeztek az élettartamuk végéhez. Ehelyett, mivel a játékosok továbbra is bejelentkeztek a játékba (a 2002-es indulása óta ugyanaz a havi 11,95 dolláros előfizetési díja van) és a fejlesztőcsapatnakSőt, pénteken bejelentették, hogy egy újabb adag frissítést hoznak a játékhoz, többek között egy új csatateret, a gamepad konfigurációjának beállításait, egy új morálmutatót és a karakterek fajának megváltoztatásának lehetőségét.

