Lazább lett a bázisépítés a Fallout 76 új frissítésével

2025. szeptember 04.
Botyi
A Fallout 76-hoz új frissítés érkezett, amelynek egyik fő része a CAMP rendszer jelentős átalakítása, ami alapvetően arra szolgál, hogy bázisok építésével különböző helyszíneken telepedjünk le a játék világában.
 

Augusztusban már a Bethesda jelezte, hogy a Fallout 76 CAMP funkcióját átalakítják és számos fejlesztést hajtanak végre, hogy a bázisok létrehozásának folyamata kreatívabb és közvetlenebb legyen. Ezek most már elérhetőek és lazább szabályokkal építkezhetünk, amelyek közül a legjelentősebb három új elhelyezési mód.

A Snap mód segítségével a megszokott módon helyezhetjük el az elemeket, a Collision módban az elemek nem illeszkednek automatikusan, hanem figyelembe veszik az ütközéseket, a Free mód a nevének megfelelően figyelmen kívül hagyja az illeszkedést és az ütközéseket.

Továbbá míg egyes tárgyak továbbra is talajt igényelnek, mások már nem követik ugyanezeket a feltételeket és szabadon használhatók; az áramkábelek akkor is kihelyezhetőek, ha más tárgyakkal keresztezik egymást, és z új Módosítás menü közvetlen hozzáférést biztosít a legfontosabb szerkesztési funkciókhoz.

A frissítés utáni másik jelentős változás az elemek zárolása, amely megvédi legfontosabb holmijainkat a véletlen eladástól, cserétől, selejtezésétől.

Nézd nagyban ezt a videót!





1 hozzászólás

Moby Dick

22 perce

Akinek ez fontos volt az örülhet.

válasz erre
Fallout 76
16.400 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

