Lazább lett a bázisépítés a Fallout 76 új frissítésével

Augusztusban már a Bethesda jelezte, hogy a Fallout 76 CAMP funkcióját átalakítják és számos fejlesztést hajtanak végre, hogy a bázisok létrehozásának folyamata kreatívabb és közvetlenebb legyen. Ezek most már elérhetőek és lazább szabályokkal építkezhetünk, amelyek közül a legjelentősebb három új elhelyezési mód.
A Snap mód segítségével a megszokott módon helyezhetjük el az elemeket, a Collision módban az elemek nem illeszkednek automatikusan, hanem figyelembe veszik az ütközéseket, a Free mód a nevének megfelelően figyelmen kívül hagyja az illeszkedést és az ütközéseket.
Továbbá míg egyes tárgyak továbbra is talajt igényelnek, mások már nem követik ugyanezeket a feltételeket és szabadon használhatók; az áramkábelek akkor is kihelyezhetőek, ha más tárgyakkal keresztezik egymást, és z új Módosítás menü közvetlen hozzáférést biztosít a legfontosabb szerkesztési funkciókhoz.
A frissítés utáni másik jelentős változás az elemek zárolása, amely megvédi legfontosabb holmijainkat a véletlen eladástól, cserétől, selejtezésétől.