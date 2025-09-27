Launch traileren a Sonic Racing: CrossWorlds

switch
switch2
pc
ps4
ps5
xone
xboxsx
2025. szeptember 27.
12038
Botyi profilja, adatai
Botyi
Megérkezett a SEGA legújabb versenyzős játéka a Sonic Racing franchiseban, a CrossWorlds-ben földön, vízen, levegőben és a világűrben is versenyezhetünk, miközben dimenziókat ugrunk nem csak online, hanem offline módokban is.
 

A Sonic Racing: CrossWorlds a legismertebb karaktereket hozza el a SEGA franchise-okból, a lista pedig majd folyamatosan bővül, például Kasuga Ichiban (Yakuza/Like a Dragon) is jönni fog, az új sofőrök ráadásul extra költség nélkül lesznek elérhetők a frissítések során.

Egy rakás játékmód közül választhatunk: a Grand Prixban egyedül, vagy barátainkkal lokális osztott képernyős kooperatív módban versenyezhetünk; a World Match rangsorolt módot kínál 11 fős versenyekkel; valamint a Friend Match-ben egyedi lobbikban mérettethetjük meg magunkat.

A Race Park egy partimód online és offline; a Time Trial pont az, amire gondolunk; a Custom Match során akár négyen is játszhatunk offline osztott képernyőn.

Nézd nagyban ezt a videót!



nincs még hozzászólás

Sonic Racing: CrossWorlds
28.000 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Single player demót kap a Sonic Racing: CrossWorlds

Single player demót kap a Sonic Racing: CrossWorlds

A verdák testreszabását mutatja be a Sonic Racing: CrossWorlds friss trailere

A verdák testreszabását mutatja be a Sonic Racing: CrossWorlds friss trailere

SpongyaBob és a Tini Nindzsa Teknőcök is érkeznek a Sonic Racing: CrossWorlds-be

SpongyaBob és a Tini Nindzsa Teknőcök is érkeznek a Sonic Racing: CrossWorlds-be

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
688389 11

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profiljamarco profiljaBotyi profilja