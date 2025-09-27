Launch traileren a Sonic Racing: CrossWorlds

Megérkezett a SEGA legújabb versenyzős játéka a Sonic Racing franchiseban, a CrossWorlds-ben földön, vízen, levegőben és a világűrben is versenyezhetünk, miközben dimenziókat ugrunk nem csak online, hanem offline módokban is.

, a lista pedig majd folyamatosan bővül, például Kasuga Ichiban (Yakuza/Like a Dragon) is jönni fog, az új sofőrök ráadásul extra költség nélkül lesznek elérhetők a frissítések során.Egy rakás játékmód közül választhatunk: a Grand Prixban egyedül, vagy barátainkkal lokális osztott képernyős kooperatív módban versenyezhetünk; a World Match rangsorolt módot kínál 11 fős versenyekkel; valamint a Friend Match-ben egyedi lobbikban mérettethetjük meg magunkat.A Race Park egy partimód online és offline; a Time Trial pont az, amire gondolunk; a Custom Match során akár négyen is játszhatunk offline osztott képernyőn.

