Launch traileren a Mafia: The Old Country

Nick Baynes, a Hangar 13 elnöke azt emelte ki, hogy nagy lelkesedéssel készítették el a Mafia franchise új részét, mely nemcsak a régi rajongókat, de az új játékosokat is rabul ejti. Elmondása szerint a gazdag narratívával, emlékezetes karaktereivel és káprázatos környezetével a korai Mafia játékokat idézi.
A sorozat új címében megismerkedhetünk a szervezett bűnözés gyökereivel Enzo Favarát irányítva egy külső nézetes akció-kalandban. Miközben hűek maradunk Don Torrisi bűnözőcsaládjához, lopakodást, késpárbajokat és fegyveres fegyveres összetűzést is átélhetünk, egy jobb élet reményében.
Az első Mafiával 2002-ben elindított franchise mára több, mint 35 millió példányban kelt el konzolokon és PC-n, így érkeztünk meg a The Old Country megjelenéséhez.