Launch traileren a Hell is Us

A Hell is Us története Hadeában játszódik egy kitalált országban, amelyet egy háború oszt ketté és ahol egy rejtélyes katasztrófa is bekövetkezett. Hősünkkel meg kell próbálnunk boldogulni, harcolva a furcsa lényekkel, hogy végül belekeveredjünk valami nagy dologba.
Nagyon ritka a játékok között, hogy nem kapunk semmilyen segítséget, vagy útmutatást, a Hell is Us pont ilyen, mindent magunknak kell kitalálnunk. Vagyis fel kell fedeznünk a környezetet, beszélnünk az NPC-kkel és összeraknunk a nyomokat, hogy továbbjussunk.
Emellett találunk még a dungeonokat is, amelyek tele vannak fenyegetésekkel és rejtvényekkel. A fejlesztők végül azt emelték ki, hogy a játék ösztönzi a felfedezést és a visszatérhetünk vele a kalandjátékok gyökereihez.