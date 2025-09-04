Launch traileren a Hell is Us

2025. szeptember 04.
A Rogue Factor Hell is Us című játéka már világszerte elérhető Xbox Series X/S-re, PS5-re és PC-re, ebben az akció-kalandjátékban hősünkkel, Rémivel a háború sújtotta Hadeába utazunk, hogy megkeressük a szüleinket.
 

A Hell is Us története Hadeában játszódik egy kitalált országban, amelyet egy háború oszt ketté és ahol egy rejtélyes katasztrófa is bekövetkezett. Hősünkkel meg kell próbálnunk boldogulni, harcolva a furcsa lényekkel, hogy végül belekeveredjünk valami nagy dologba.

Nagyon ritka a játékok között, hogy nem kapunk semmilyen segítséget, vagy útmutatást, a Hell is Us pont ilyen, mindent magunknak kell kitalálnunk. Vagyis fel kell fedeznünk a környezetet, beszélnünk az NPC-kkel és összeraknunk a nyomokat, hogy továbbjussunk.

Emellett találunk még a dungeonokat is, amelyek tele vannak fenyegetésekkel és rejtvényekkel. A fejlesztők végül azt emelték ki, hogy a játék ösztönzi a felfedezést és a visszatérhetünk vele a kalandjátékok gyökereihez.

Nézd nagyban ezt a videót!



Hell is Us
20.000 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

Traileren minden, amit tudni kell a héten érkező Hell is Usról

Újabb demó jön a Hell is Ushoz, nem csak PC-re, hanem konzolokra is

A dungeonokról szól a Hell is Us friss trailere

