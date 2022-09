Látványos előzetessel fedte fel magát az Assassin's Creed Mirage

A tegnapi Ubisoft Forwardon végre bejelentették az új Assassin's Creed játékot, a látványosra sikeredett előzetes pedig minden korábbi pletykát megerősített, érkezik az Assassin's Creed Mirage.

Az Assassin's Creed Mirage az elmúlt hetek központi témája volt gamer körökben, sorban jöttek hozzá a szivárgások , végül a tegnapi este folyamán végre a Ubisoft lerántotta leplet a játékról egy ütős előzetessel.Az Assassin's Creed Mirage az arab metropoliszban, Bagdadban fog játszódni a 800-as évek végén., ahogy zsebmetszőből a Hidden Ones szervezet egyik rettegett orgyilkosa lesz.Az új epizód minden szempontból visszatér a gyökerekhez, sokkal kisebb lesz a térkép, nem lesz szintezés, sem opcionális párbeszédek. A lopakodás kerül majd előtérbe, gördülékenyen parkourozhatunk majd Bagdad háztetőin, csendben leszedhetjük majd a célpontjainkat, különféle eszközök segítségével pedig gyorsan meglóghatunk majd az üldözőink elől.Az arab nagyváros természetesen rengeteg titkot, összeesküvést rejt majd, kíváncsian várjuk, hogy a "templomosok" hogyan kerülnek majd be a képbe ebben a részben. Az Assassin's Creed Mirage megjelenése 2023-ban várható a fontosabb platformokra, a játék előrendelése pedig a Ubisoft Store -ban hivatalosan is elindult.

Nézd nagyban ezt a videót!