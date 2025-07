Lassan úgy néz ki a Civilization VII, ahogy megjelenéskor kellett volna

Civilization VII legújabb frissítése néhány nagyon kért változtatást hoz a stratégia pár legnagyobb problémájára, és ez a javítás lehet az, ami a játékot azzá teszi, aminek lennie kellett volna, amikor februárban megjelent.

, például az egységek áthelyezését a térkép látszólag véletlenszerű pontjaira, most az 1.2.3-as patch megoldotta ezt. A Continuity beállítással az egységeinket ott tarthatjuk, ahol hagytuk őket (kivéve persze, ha az ellenfél városhatárain belülre helyeztük őket).A vezetői kapcsolatok státusza hirtelen és azonnal változott a korszakváltáskor, de mostantól ezek fokozatosan visszaállnak a nullához. Megkaptuk az Auto-Explore funkciót is, valamint a Right to Rule DLC első részét, amely egy új vezért, Dzsingisz kánt, valamint két új civilizációt (Asszíria és Dai Viet) és négy új csodát mutat be.Bár ezek a változások fontosak, a Firaxis fejlesztői megjegyezték, hogy néhány nagyobb változás, amit még terveznek a korszakváltásokhoz, időbe telik.

