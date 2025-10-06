Közelebb lehet az Intergalactic: The Heretic Prophet megjelenése, mint gondolnánk?

A The Last of Us-sorozat újbóli kiadásait nem számítva több mint öt év telt el azóta, hogy a Naughty Dog új játékot adott ki. Végül tavaly év végén bemutatták, hogy mi is készül náluk, ez az Intergalactic: The Heretic Prophet.
A leleplező trailer nem igazán árult el sokat róla, a Naughty Dog azóta is hallgat, Neil Druckmann pedig azt mondta, még sok munka van vele. Ehhez képest a stúdió több új álláshirdetést is közzétett, amelyek mind a lokalizációhoz kapcsolódnak: az egyik japán "nyelvi fejlesztési támogatásra?, a másik pedig franciára vonatkozik.
Mivel a Naughty Dognak nincs másik bejelentette játéka, nehéz másra gondolni, mint az Intergalactic: The Heretic Prophetre, a lokalizáció és a szinkronizálás pedig általában a játék fejlesztési ciklusának késői szakaszában történik.
THE END IS NEAR!!! pic.twitter.com/pAgJ6uZa8w— DomTheBomb (@DomTheBombYT) October 3, 2025