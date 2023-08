Közel egy év csúszás után megérkezett konzolokra a Humankind

Humankind című körökre osztott történelmi stratégiai játék már elérhető Xbox Series X/S-re, Xbox One-ra, PlayStation 4-re és PlayStation 5-re, így a konzolos játékosok is belekezdhetnek az emberi történelem újraírásába.

A konzolos kiadás tartalmazza az, a Cultures of Africát és a Cultures of Latin Americát. Így akár 72 különböző kultúrát is kombinálhatunk, miközben népünket a neolitikumtól a modern korig vezetjük és a megjelenés alkalmából bemutattak egy dokumentumfilmes előzetest is.Ebből kiderül, miért és hogyan dolgoztak együtt az Asypr stúdióval a Humankind konzolos kiadásának elkészítésén. Hozzátesszük, biztosan nem volt zökkenőmentes, ugyanis tavaly novemberben landolt volna konzolokon a játék, de elhalasztották és akkor még nem tudták megmondani, mikorra készül el.

