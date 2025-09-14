Közel 200 féle zombival jön jövő héten a Dying Light: The Beast

2025. szeptember 14.
Botyi
Azt gondolhatnánk, hogy mára már kifogytunk a zombikból és minden lehetséges értelmezést végigjártunk, ennek ellenére a Dying Light: The Beast több mint 170 új zombi dizájnt kínál, amelyeket néhány nap múlva megnézhetünk magunknak.
 

A fejlesztő Techland tájékoztatása szerint lesznek a Biterek, akik felfúvódottak és bomló testűek. Belőlük 110 különböző van és mindegyike készen áll arra, hogy letépje a fejünket és megegye az agyunkat, de ez nem lenne igazi zombis játék újonnan fertőzöttek nélkül.

A játékban 60 féle Viral változattal találkozhatunk, amelyek nem teljesen emberi fejükkel egészen kísérteties kinézetet kaptak. A legfélelmetesebbek a teljesen mutálódott lények, egy részük parkourozva mozog, így gyorsan és hatékonyan támad.

A hordával hamarosan összecsaphatunk, ugyanis mint az júliusban kiderült, a The Beast alcímet viselő játék szeptember 19-én jön PC-re, Xbox Onera, Xbox Series X/S-re, PS4-re és PS5-re.

fighterlaci

43 perce

Tárt karokkal!

