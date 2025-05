Kojimának vannak tervei a Death Stranding 3-hoz, de nem fogja megcsinálni

A Death Stranding 2: On The Beach megjelenése már a küszöbön áll, - a folytatás PS5-re érkezik júniusban, - de annak ellenére, hogy a sorozat második címe még nem jelent meg, a készítő, Hideo Kojima máris azon gondolkodik, mi jöhet ezután.

A VGC-vel beszélgetve Kojima elárulta, hogy már előállt a Death Stranding 3 koncepciójával, sőt elismerte, hogy a Death Strandingnek "végtelen számú folytatása" lehetne. Ez a "plate gates" nevű dolognak köszönhető, ami a Death Stranding posztapokaliptikus világának egy új eleme, amit a folytatásban vezetnek be.Ha lesz is Death Stranding 3, azt nem Kojima fogja irányítani, ugyanis elárulta, hogy, valószínűleg ő is meg tudná csinálni. Meglepő egyébként, hogy átadná a gyeplőt, de az biztos, hogy nem az On The Beach lesz az utolsó alkalom a sorozattal, mert jelenleg az A24-gyel dolgozik az első játék filmadaptációján