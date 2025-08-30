Kiszivároghatott, hogy az Injustice 3 tényleg létezik és fejlesztés alatt áll

2025. augusztus 30.
A Mortal Kombat 1 hivatalos leleplezése előtt még fogalmunk sem volt arról, hogy a NetherRealm mibe fog bele legközelebb, könnyű volt feltételezni, hogy megkapjuk a régóta várt harmadik Injustice-t.
 

Ez végül nem így történt, de miután a Mortal Kombat 1-nek nemrég befejezték a megjelenés utáni támogatását, felvetődött, hogy a csapat most tényleg az Injustice 3-on dolgozik - ez most még biztosabbnak tűnik.

A rajongók a nemrégiben tartott Fan Expon találkozhattak a játék néhány szinkronszínészével, a Brendan_Batman nevű felhasználó pedig azt állítja, hogy George Newbern, Superman hangja megerősítette az Injustice 3-at.

A DannySoul0 nevű felhasználó Phil LaMarrral, John Stewart hangjával találkozott és állítólag egyértelműen kijelentette, hogy a NetherRealm az Injustice 3-on dolgozik. Ezeket ne vegyük készpénznek, főleg, hogy az első találkozásról szóló bejegyzést már törölték, mindenesetre biztatóak a hírek.

