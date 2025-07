Kiszivárgott a Call of Duty: Black Ops 7 megjelenési dátuma

Bár eddig is nagy összegben mertünk volna fogadni arra, hogy ősszel roboghat be hozzánk a legújabb Call of Duty-játék, azonban egy a franchise kapcsán mindig megbízható részletekkel szivárogtató most alátámasztotta mindezt.

RUMOR: Call of Duty Black Ops 7 will launch globally on November 14th, 2025. pic.twitter.com/c3rg2ISE19 — Hope (@TheGhostOfHope) July 17, 2025

A Call of Duty szivárgásokkal híressé vált Ghost of Hope ugyanis a Twitteren keresztül minden különösebb háttér és egyéb nélkül közkinccsé tette, hogy napra pontosan#, ami tökéletesen illeszkedik a sorba.Pontosabban majdnem, hiszen a Black Ops 2 és a Black Ops Cold War korábban november 13-án jelent meg, az új rész pedig egy nappal későbbre kapott felszállási engedélyt, de ennek bizonyára megvan a maga oka - már amennyiben valóban igaz a hír.