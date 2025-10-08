Kilép az early access-ből a Dark Hours című betörős horror játék

Akinek ez teljesen kimaradt: a Dark Hours-ban maximum négyen vihetünk véghez egy rablást egy helyen, ami hogy hogy nem, kísértetjárta. Tehát a betörésünket egy természetfeletti esemény zavarja meg, majd akár árulás útján meg kell találnunk a kiutat.
A tavalyi early access óta több mint 500 ezer példányban kelt el, a bejelentést megünnepelve pedig egy vadonatúj trailert adtak közre. A teljes verzió 8 entitással, 60 térképpel, 50-nél is több felszereléssel, PvPvE móddal érkezik.
Az érdekes hangulatú rablásos játék demója kipróbálható a Steamen, bő két hét múlva az Epic Games Storeban is elérhető lesz.