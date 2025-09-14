Kilenc retró hatású játékot jelentett be a felélesztett Acclaim kiadó

Márciusban közölték, hogy az Acclaim - amely 2004 szeptember 1-jén csődöt jelentett - újjáéledt , Alex Josef vezérigazgató vezetésével, aki a Graffiti Games (Turnip Boy Commits Tax Evasion) korábbi alapítója és vezérigazgatója volt.

A héten, a saját, Play Acclaim Showcase elnevezésű bemutatóján astúdiókból. A Tossdown-ban (PC és konzolok) vad csomagfutárok lehetünk; a Ground Zero Hero (PC és konzolok) egy akció-roguelite posztapokaliptikus élményt ígér.A Basketball Classic már megjelent PC-re és hamarosan jön Switch-re és egy 8-bites stílusú 5v5-ös kosárlabdát tapasztalhatunk meg. A Pixel Washer (PC és konzolok) pont arról szól, ami a címe; a The Prisoning: Fletcher's Quest (PC és konzolok) egy metroidvania-lite-ot ígér.A GRIDbeat! (PC és konzolok) esetében sincs meglepetés, hogy mi lehet, ez egy ritmusjáték; a Talaka (PC és konzolok) az afro-brazil folklórba visz el; a HYPERyuki: Snowboard Syndicate (PC és konzolok) egy havas versenyzést ad át; a Katanaut (már megjelent PC-re) egy metroidvania ihletésű akció-roguelite.

