Kiderültek a Kojima-féle Physint című lopakodós-akciójáték színészei

A Physint még a fejlesztés korai szakaszában van, de most néhány információt megerősítettek, így kiderült, hogy Don Lee, Charlee Fraser és Minami Hamabe színészek is részt vesznek a projektben.
A Sony Interactive Entertainment Studio vezetője, Herman Hulst rövid időre megjelent a Physint-ről szóló etap előtt és megerősítette, hogy a Sony szorosan együttműködik a Kojima Productionsszel a címmel kapcsolatban. A játék, ahogy korábban már elárulták, egy Metal Gear Solid-hoz hasonló lopakodós akció lesz és végre leleplezték a játék key art grafikáját.
Jelenleg ennyi, amit tudunk a Physint-ről, a megjelenése még messze van, hiszen maga Kojima beszélt arról augusztusban, hogy még teljesen egyedül dolgozik rajta.