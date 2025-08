Kiderültek a Battlefield 6 legnagyobb nyílt bétájának részletei

Az Electronic Arts elárulta, mire számíthatunk a hamarosan mindenki számára elérhető Battlefield 6 bétateszten, ami két hétvégén fog futni, augusztus 9-10-én és augusztus 14-17-én, az előzetes letöltés pedig már elérhető.

A bétához kiadtak egy új trailert is hétfőn, ezzel együtt az EA közzétette a térképek és módok részleteit, valamint azokat a kihívásokat, amelyeket teljesíthetünk, hogy jutalmakat kapjunk, amikor a teljes játék október 10-én megjelenik.A béta első hétvégéjén elérhető lesz a Siege of Cairo, a Liberation Peak és az Iberian Offensive térképek, a második hétvégén az Empire State is csatlakozik hozzájuk. Ami a játékmódokat illeti, először kapunk Conquestet, Closed Weapons Breakthrough-t és Breakthrough-t, majd a második hétvégén adják hozzá a Rush-t és a Squad Deathmatchet.A már említett, platformonként eltérő méretben, 33-39 GB között.

