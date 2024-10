Kiderült, mikor jön PC-re a Spider-Man 2

Spider-Man 2 PC-s megjelenési dátumát bejelentették a New York Comic Conon, a Nixxes Software az Insomniac Games, a PlayStation és a Marvel Games mellett dolgozik a játék PC-s változatának fejlesztésén és optimalizálásán.

A játék "továbbfejlesztett funkciókkal" jelenik meg PC-re és továbbfejlesztett ray-tracing beállításokkal. A cím emellett "ultra szélesvásznú képernyő támogatással és számos grafikai opcióval" is rendelkezik majd, azonban a gépigényét később hozzák nyilvánosságra., mindkettő tartalmazza majd a teljes játékot és a PS5-ös megjelenése óta megjelent összes frissítést. A digitális deluxe kiadás néhány exkluzív ruhát és további fotómódokat is biztosít és az Insomniac azt is közölte, nem terveznek további sztori DLC-ket a játékhoz.

