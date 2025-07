Két eredeti IP-n dolgozik a Still Wakes the Deep fejlesztője

Az elismert brit indie stúdió, a The Chinese Room (Still Wakes the Deep, Dear Esther, Everybody's Gone to Rapture) visszanyerte függetlenségét korábbi anyavállalatától, a Sumo Digitaltól, miután befejezte a menedzsment kivásárlását.

A The Chinese Room mostantól független stúdióként működik Ed Daly irányításával, miután a Hiro Capital kockázati tőkebefektető cég lehetővé tette a megállapodást. A mai napon az is kiderült, hogy a csapat két új IP-n dolgozik, a Paradox Interactiveval közösen készülőKorábban az is benne volt, hogy a brightoni székhelyű stúdiót a Sumo Digital eladja, valószínűleg egy magántőke-befektető cégnek, vagy egy másik tengerentúli vevőnek, miközben a Sumot is a kínai óriás Tencent vásárolta fel 2018-ban.Ehelyett a The Chinese Room mostantól egy független szervezetként működik majd, Ed Daly reményei szerint továbbra is új, eredeti szellemi termékeket létrehozva.