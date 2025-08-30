Készült egy TPS nézetű, sötét hangulatú Call of Duty, de törölték

A Sledgehammer Gamesnél Glen Schofield, a Dead Space alkotója egy harmadik személyű Call of Duty játékon dolgozott, amelyben néhány horror elem is szerepelt, de a projektet végül törölték, mivel a Modern Warfare 3-on kellett dolgozniuk.

Ez lett volna a Call of Duty: Fog of War és a PC Gamer magazinnak Schofield elárulta, hogy egy ijesztő változatot akartak készíteni Vietnámról. A törölt projektben intenzív tűzharcok és a Dead Space horrorját idéző jelenetek szerepeltek volna."Dolgoztunk rajta és nagyon izgatottak voltunk, hogy a játékosok alagutakon keresztül haladhatnak, ahol minden ijesztő, mert alig van fény. Néha sötétben kell lőni" - mesélte Schofield. Bár izgalmasan hangzik, a címet törölték, mivel az Infinity Ward vezetői elhagyták a céget, az Activision pedig arra utasította a Sledgehammert, hogy hagyja abba a Call of Duty: Fog of War fejlesztését, ésEgy érdekes részt is elmesélt a fejlesztő, ebben egy folyót követtünk volna, azonban fordított kameraállással és így láttunk volna egy B52-es bombázót lezuhanni. Csak éppen nem jött a robbanás, helyette elhúzott volna a fejünk felett és darabokban csapódott volna a vízbe.