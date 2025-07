Készül a Tales of Isenberg című magyar platformer első nagyobb kiegészítője

Jelenleg fejlesztés alatt áll a Tales of Isenberg első nagyobb kiegészítője, a Bertha's Journey, amelynek megjelenését július végére tervezik, ez tovább bővíti a játék világát és történetét - tudtuk meg Varga Dávid fejlesztőtől.

A bővítmény új pályákkal, ellenfelekkel és játékmeneti elemekkel egészíti ki a 2D platformert, miközben megtartja az eredeti játék pixelart stílusát és teljes magyar szinkronját is. Ráadásul akooperatív módban is játszható lesz.A magyar fejlesztésű cím március végén jelent meg és a magyar szinkront leszámítva ketten hozták tető alá. Azóta a középkori platformer teljes kontroller támogatást és apróbb menüváltoztatásokat is kapott. A játék alapból kevesebbe kerül, mint egy gömb fagyi, de most még van rajta 10% kedvezmény, vagyis a Steam en 0,89 euróért juthatunk hozzá.