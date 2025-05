Júniusban visszatér a Future Games Show

Bár E3 idén sem lesz, azért a legendás videojátékos expó emlékei előtt adózva rengeteg hasonszőrű esemény várja majd a játékrajongókat, így például most kiderült, hogy a Future Games Show 2025 is az egykori E3 időpontjában kerül megrendezésre.

Hogy egészen pontosak legyünk,, és természetesen az összes valamire való streaming platformon, illetve közösségi oldalon követhetjük majd, méghozzá Laura Bailey (The Last of Us Part II) és Matthew Mercer (Final Fantasy VII Rebirth) műsorvezetők közbenjárásával.A közvetítés több mint 40 hamarosan megjelenő játékot prezentál majd, köztük világpremierekkel, exkluzív játékdemókkal, fejlesztői interjúkkal - ott lesznek például a Mafia: The Old Country fejlesztői is -, méghozzá tripla-A kategóriás és független fejlesztőcsapatokkal egyaránt.