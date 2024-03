Júliusban érkezik nyugatra a The Legend of Heroes: Trails through Daybreak

Újabb taggal gazdagodik nyugaton a The Legend of Heroes-sorozat, a NIS America ugyanis bejelentette, hogy lassan elkészülnek a lokalizációs teendőkkel, így júliusban hozzánk is megérkezhet majd a széria legújabb darabkája.

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak címre keresztelt epizód napra pontosan, a célplatformok között pedig a PC, a PS4, a PS5 és a Nintendo Switch állnak, amelyekre egyaránt megkapjuk angol és japán szinkronnal, valamint angol felirattal a játékot.Aki gyűjtői csomagot vásárolna magának, a NIS America Online Store-ból megpróbálhat szerezni egyet a 100 dolláros csomagból, ami a játék mellett két művészeti könyvet, egy digipak csomagolású zenei CD-t, egy névjegykártya-tartót, egy filmplakátot, valamint egy fémdobozt is tartalmaz majd.

