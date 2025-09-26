Jövőre kapott megjelenést a Nioh 3

2025. szeptember 26.
A Koei Tecmo a State of Playen nemcsak meglepetésszerűen a Dynasty Warriors 3 remasterelt változatát jelentette be, hanem megosztotta a Nioh 3 megjelenési dátumát is, amelyről egy jó ideje már lehetett hallani.
 

A Nioh 3 lehetséges megjelenési dátuma korábban már kiszivárgott, ezt most megerősítették, azaz 2026. február 6-án érkezik PS5-re és PC-re. Az új trailer nem a Nioh 3 játékmenetére koncentrál, hanem a történetre, amelyben a Tokugawa-dinasztia két testvére hatalmi harcba keveredik a sógunátusért, miután az egyikük egy gonosz sötétség áldozatává válik.

A trailer azt is bemutatja, hogy a történet hogyan fog átívelni Japán több történelmi korszakán, a 12. századi Heian-kortól az 1600-as évek Edo-korszakáig, szórakoztató élményt nyújtva a történelemrajongóknak, akik átírhatják a múltat, hogy megtisztítsák a korrupciótól.

Nyáron egy demót is kapott a Nioh 3, de sajnos ezt már nem tudjuk kipróbálni, mindössze egy limitált idejű alfa verzió volt.

Nioh 3
31.300 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

