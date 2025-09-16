Jövőre elhagyja a korai hozzáférést a Palworld

A Palworld megjelenése óta öt jelentős frissítést adtak ki, amelyek mindegyike új mechanikákat vezetett be és különböző módon javította a játékot - magyarázta Buckley. Most ráfordulnak az 1.0-ra, de a játék tartalmi frissítései "kicsit visszafogottabbak" lesznek, mivel a Pocketpair a "furcsaságok és hibák" kijavítására összpontosít.
Emberünk elmondta, hogy ezek nem titkok, de most már szeretnének időt szánni ezek kijavítására a játék megjelenése előtt és idén megkezdik a rendrakást. A tervek szerint a Palworldot jövőre, 2026-ban adják ki és meglátásuk szerint ha most időt szánnak ezeknek a problémáknak a kijavítására, az végül egy jobb játékhoz vezet.
Buckley hozzátette, hogy a hibajavításokra való összpontosítás miatt a játék téli frissítése nem lesz olyan nagy, mint a mondjuk Feybreak frissítés volt.