Jövőre elhagyja a korai hozzáférést a Palworld

2025. szeptember 16.
Botyi
A Palworld 2026-ban kilép az Early Access-ből és egy nagy frissítéssel készül a teljes verzió megjelenésére - jelentette be a fejlesztő Pocketpair, illetve John Buckley kommunikációs igazgató és kiadói menedzser.
 

A Palworld megjelenése óta öt jelentős frissítést adtak ki, amelyek mindegyike új mechanikákat vezetett be és különböző módon javította a játékot - magyarázta Buckley. Most ráfordulnak az 1.0-ra, de a játék tartalmi frissítései "kicsit visszafogottabbak" lesznek, mivel a Pocketpair a "furcsaságok és hibák" kijavítására összpontosít.

Emberünk elmondta, hogy ezek nem titkok, de most már szeretnének időt szánni ezek kijavítására a játék megjelenése előtt és idén megkezdik a rendrakást. A tervek szerint a Palworldot jövőre, 2026-ban adják ki és meglátásuk szerint ha most időt szánnak ezeknek a problémáknak a kijavítására, az végül egy jobb játékhoz vezet.

Buckley hozzátette, hogy a hibajavításokra való összpontosítás miatt a játék téli frissítése nem lesz olyan nagy, mint a mondjuk Feybreak frissítés volt.

Tommy

26 perce

Ha még életben lesznek és nem eszi meg őket a Nintendo. röhögő smiley

válasz erre
