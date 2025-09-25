Jövő őszre kapott megjelenést a Wolverine

Megjelent az Insomniac Games új Wolverine játékának friss trailere, amely gameplayt is tartalmaz és a State of Play során azt is megerősítették, hogy a Spider-Man játékok mögött álló stúdió legújabb Marvel játéka jövőre jelenik meg.

A trailer megerősíti, hogy a Wolverine sokkal véresebb lesz, mint az Insomniac Spider-Man címei, ami illik a karakter természetéhez. Logan kalandjait még 2021 szeptemberében jelentették be a Spider-Man 2 mellett, az Insomniac akkoriban azt állította, hogy nagyon korai fejlesztési stádiumban van.Most viszont már felírhatjuk a megjelenési dátumot, ugyanis az is kiderült, hogy a játék 2026 őszén érkezik PS5-re. A leírás szerint ebben aindul egzotikus helyszínekre, köztük a Madripoor szigetországba, Kanada fagyos vadonába és Tokió szűk utcáira.Most a gameplay trailer mellett egy hosszabb kulisszák mögötti videót is kaptunk, íme a friss anyagok:

Nézd nagyban ezt a videót!