Jövő őszre kapott megjelenést a Wolverine

ps5
2025. szeptember 25.
2837
Botyi profilja, adatai
Botyi
Megjelent az Insomniac Games új Wolverine játékának friss trailere, amely gameplayt is tartalmaz és a State of Play során azt is megerősítették, hogy a Spider-Man játékok mögött álló stúdió legújabb Marvel játéka jövőre jelenik meg.
 

A trailer megerősíti, hogy a Wolverine sokkal véresebb lesz, mint az Insomniac Spider-Man címei, ami illik a karakter természetéhez. Logan kalandjait még 2021 szeptemberében jelentették be a Spider-Man 2 mellett, az Insomniac akkoriban azt állította, hogy nagyon korai fejlesztési stádiumban van.

Most viszont már felírhatjuk a megjelenési dátumot, ugyanis az is kiderült, hogy a játék 2026 őszén érkezik PS5-re. A leírás szerint ebben a thrillerben Rozsomák válaszok után kutatva veszélyes utazásokra indul egzotikus helyszínekre, köztük a Madripoor szigetországba, Kanada fagyos vadonába és Tokió szűk utcáira.

Most a gameplay trailer mellett egy hosszabb kulisszák mögötti videót is kaptunk, íme a friss anyagok:

Nézd nagyban ezt a videót!





1 hozzászólás

Moby Dick

épp most

Végre! Nagyon király lesz.

válasz erre
Marvel's Wolverine
nincs ár
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Úgy tűnik, idén sem jelenik meg a Wolverine

Úgy tűnik, idén sem jelenik meg a Wolverine

Akkor jön hivatalos hír a Wolverineről, amikor az Insomniac készen áll

Akkor jön hivatalos hír a Wolverineről, amikor az Insomniac készen áll

Az Insomniac Games továbbra sem hajlandó beszélni a Wolverine megjelenéséről

Az Insomniac Games továbbra sem hajlandó beszélni a Wolverine megjelenéséről

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
688273 11

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profiljaBotyi profiljaiPet profilja